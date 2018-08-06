Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,47 azalışla 94.208,55 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.401,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi de yüzde 1,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,49 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile iletişim oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93.823,68 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 94.000-94.250 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde temmuz ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'nin İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin haber ve açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 93.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

