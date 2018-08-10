Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 96.798,77 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile gıda, içecek oldu.

Yurt içinde beklentilerden iyi açıklanan ödemeler dengesi verilerinden bulduğu destekle 97.810,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, artan döviz kurlarının negatif etkisiyle düşüşe geçti ve 96.500-97.000 bandında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modelinin yatırımcıların gündeminin en üst sırasında yer aldığını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.700 puanın direnç konumuna geldiğini kaydederek, 96.000 ve 95.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

