FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kaybederek 91.907,54 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,62 azalışla 91.907,54 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.511,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi de yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,67 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,01 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 95.245,00 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

PARTNERCinsel gücü arttıran besinlerCinsel gücü arttıran besinler
İnsuyu domatesi marka olma yolundaİnsuyu domatesi marka olma yolunda
"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor""Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyor

Anzer balının kilosu 940 lira; sipariş yağıyor

Yurt dışı alışveriş sitelerinde "22 Euro" oyunu

Yurt dışı alışveriş sitelerinde "22 Euro" oyunu

Altın yükseldi; talep yarı çeyreğe

Altın yükseldi; talep yarı çeyreğe

İnsuyu domatesi marka olma yolunda

İnsuyu domatesi marka olma yolunda

"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.