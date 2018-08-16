Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,31 azalışla 89.083,99 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.178,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,66 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 5,79 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlamasına karşın etkisini artıran satışlarla 88.876,30 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 89.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla saat 16.00'da gerçekleştireceği telekonferans görüşmesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, yükselişlerde ise 92.500 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

