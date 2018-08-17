FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kaybederek 85.994,49 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,32 azalışla 85.994,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.148,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,44 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 5,95 ile ulaştırma oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da 84.654,50 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısını 86.000 puan sınırında tamamladı.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 84.500 ve 82.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, yükselişlerde ise 90.500 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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bist piyasalar

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