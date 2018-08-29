FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kaybederek 93.558,00 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 93.558,00 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 308,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne negatif bir seyirle başlayan ve 93.000 puanın altını test eden BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 93.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de 2. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000'in ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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