Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 azalışla 92.660,81 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 619,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile iletişim oldu.
Bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.320,87 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.500 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler öğleden sonra ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.
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