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Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kaybederek 93.266,65 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,69 azalışla 93.266,65 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 648,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,29 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile metal ana sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 94.589,11 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI ile ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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