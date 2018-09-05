FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 92.574,17 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 azalışla 92.574,17 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 615,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 92.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dünya borsalarının negatif seyir izlediğini belirterek, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin akşam saatlerinde yapacakları konuşmaların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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