Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 92.897,24 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 376,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi de yüzde 0,56 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile sigorta oldu.
Yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisinin beklentilere paralel yüzde 5,2 olarak açıklanmasından bulduğu destekle 93.662,58 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.000 puanın altında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 92.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
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