FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybıyla 91.858,99 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 91.858,99 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 368,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile ulaştırma oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle 91.200 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günün ilk yarısında 91.500-92.00 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak ekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, yükselişlerde ise 94.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan arasında artış öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu.Politika faizi, bir önceki PPK toplantısında yüzde 17,75'te sabit tutulmuştu.

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