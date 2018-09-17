Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 azalışla 94.631,78 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 1,47 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Haftaya satış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, 94.131,15 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşması sonrasında gelen alımlarla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve 94.500-95.000 bandında dengelendi.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST endeksinde 95.000 puanın direnç, 94.000 ve 93.400 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

