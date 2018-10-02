Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,64 azalışla 97.903,29 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 633,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle 97.582,55 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 98.000 puanın hemen altında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu, dolayısıyla piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde ve 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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