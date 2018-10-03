Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,21 azalışla 97.952,83 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 207,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,28 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Yurt içinde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası yükselişe geçen döviz kurlarının etkisiyle 97.573,44 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, enflasyonun eylülde aylık bazda yüzde 6,30, yıllık bazda ise 24,52 olarak beklentilerin üzerinde açıklandığını anımsatarak, bu durumun Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın destek, 100.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

