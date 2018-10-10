FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kaybıyla 96.302,60 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 azalışla 96.302,60 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 429,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.168,89 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artan kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 96.000-96.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve toptan stoklar ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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