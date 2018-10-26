FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 değer kaybıyla 92.494,01 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,34 azalışla 92.494,01 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.253,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi de yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,59 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,31 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 92.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini belirtti.

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