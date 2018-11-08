Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,49 azalışla 94.071,90 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.421,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de yüzde 0,60 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,03 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 94.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde döviz kurlarının yükseliş, pay piyasalarının düşüş eğiliminde olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini belirtti.

