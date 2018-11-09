Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,05 azalışla 92.528,44 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 977,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi de yüzde 1,48 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,45 ile elektrik oldu.
Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 92.311,76 puanı görmesinin ardından analistlerin destek olarak nitelendirdiği 92.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Hazine, 12-13 Kasım'daki tahvil ihalelerini iptal etti
Bakanlık duyurdu! 14 milyon ürünün Türkiye'ye girişi engellendi
70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
On binden fazla araç kaderine terk edildi
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Okuyucu Yorumları 0 yorum