FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybıyla 92.915,32 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 92.915,32 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 371,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ile ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

TCMB'nin anketinde özellikle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin, Merkez Bankası'nın politikaları üzerindeki belirleyici verilerden olması nedeniyle önemli olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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