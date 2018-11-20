Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,17 azalışla 93.460,92 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.109,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile metal eşya, makina oldu.

Dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 93.227,91 puana kadar gerilemesinin ardından, günün ilk yarısında 93.500 puan seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının önemli direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

