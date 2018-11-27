Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,48 azalışla 93.509,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 453,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi de yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi en yüksek 94.104,46 puanı görmesi sonrasında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 93.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini kaydetti.

