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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kaybıyla 93.356,21 puana geriledi - Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,56 azalışla 93.356,21 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 524,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,42, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dünya borsalarındaki düşüşler ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.847,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günün ilk yarısında 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, bedelli sermaye artırımı açıklayan Akbank hisselerindeki yüzde 5,32'lik düşüşün bankacılık sektörü ve BIST 100 endeksindeki kayıpları artırdığını belirterek, ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını ve bunun da dünya borsalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden olduğunu kaydetti.

Akbank hisseleri, yüzde 30 bedelli sermaye artırımı kararı sonrası güne 6,85 liradan başladı ve gelen tepki alımlarıyla günün ilk yarısını önceki kapanışa göre yüzde 5,32 azalışla 6,94 liradan tamamladı.

ABD piyasalarının kapalı olması ve veri gündeminin zayıf olması nedeniyle öğleden sonra borsada iç dinamiklerin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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