Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,52 azalışla 92.542,66 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.427,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,55, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,54 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin artmasıyla küresel piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirterek, bu durumun da dünya borsalarındaki satış baskılarını artırdığını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

