Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 azalışla 91.941,22 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 286,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile tekstil, deri oldu.

Döviz kurlarındaki değer kazançlarının negatif etkisiyle 91.609,96 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günün ilk yarısında 92.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 seviyesinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

