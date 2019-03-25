Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 99.502,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 332,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,57 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,74 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 10,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 98.367,09 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 99.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in başkanlık edeceği bugünkü kabine toplantısı ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 97.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 101.000 ve 102.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

