FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kaybıyla 97.845,60 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 azalışla 97.845,60 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 289,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile tekstil, deri oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.456,13 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 97.500-98.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyorTHY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor
Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladıDünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Herkes bu habere kilitlendi! Berat Albayrak açıkladı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

THY İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçiyor

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Dünyada sayılı havalimanları kullanıyor, İstanbul ve Sabiha Gökçen'de de başladı

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

Teknosa’nın ‘Müşteri Deneyimi’ projesi Everest'e bir ödül daha

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

Erkan Öz: Kripto para piyasaları hareketlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.