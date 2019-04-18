Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,24 azalışla 96.988,94 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.214,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 4,39 turizm oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazanan döviz kurlarının etkisiyle 96.768,90 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günün ilk yarısında 97.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

