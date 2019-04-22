Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,67 azalışla 96.216,48 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 644,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 1,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,57 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 inşaat oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 95.899,48 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 96.000- 96.250 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

