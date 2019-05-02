FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybıyla 95.003,52 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,43 azalışla 95.003,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 412,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,35 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”
İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldiİSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”

İSO/Bahcıvan: “İthal hayranlığı ile yerli fetişizmi arasında sıkışmanın çaresi; Yerli ama Evrensel”

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

İTO

İTO

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.