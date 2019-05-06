FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,86 değer kaybıyla 92.202,09 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,86 azalışla 92.202,09 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.743,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,53 , holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarsında gerilerken en fazla değer kaybeden yüzde 3,25 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 92.000 sınırına kadar geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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