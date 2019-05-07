FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 değer kaybıyla 91.184,48 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,93 azalışla 91.184,48 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.797,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,91 iletişim oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve mart ayı tüketici kredileri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini kaydetti.

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