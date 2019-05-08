Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 azalışla 90.781,67 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 700,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 11,96 metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gnün ilk yarısında 90.500-91.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin nakit bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 93.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

