Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,56 azalışla 88.861,93 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.410,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,82, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 bilişim oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 88.730,95 puana kadar geriledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde yaptığı açıklamaların piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Trump'ın, dün akşam Çinli yetkilileri "ticaret anlaşmasını bozmakla" suçlaması sonrası Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin bugün ABD'de görüşmelere başlamasının beklendiğini ifade eden analistler, ABD ile İran arasında artan gerilimin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi verilerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 puan destek, 93.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

