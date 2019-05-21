Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,26 azalışla 85.680,04 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.091,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 87.153,69 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 85.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD-İran gerilimi nedeniyle jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişelerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

