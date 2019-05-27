Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 azalışla 85.984,29 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 87.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 86.000 puanın hemen altında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD, Çin ve İranlı yetkililerin ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısı üzerinde değişikliğe neden olabilecek açıklamaları ile Avrupa Parlamentosu seçimi sonrası siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 85.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirten analistler, 87.200 ve 88.500'ün yeni hedefler olacağını kaydetti.

