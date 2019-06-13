Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,57 azalışla 91.149,94 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.455,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,07, holding endeksi yüzde 1,83 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.000 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

