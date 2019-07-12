Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,61 azalışla 98.799,14 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 607,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile kimya,petrol,plastik. en çok gerileyen ise yüzde 2,34 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.870,63 puana kadar yükseldikten sonra döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 98.500 - 99.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

