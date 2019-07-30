FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 258,65 puan azalarak 103.114,42 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 düşüşle 103.114,42 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile metal eşya makine oldu.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelir verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.800 puanın destek, 104.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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