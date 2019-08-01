Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 azalışla 101.815,59 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 266,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile iletişim oldu.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

