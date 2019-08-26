FİNANS

Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 797,70 puan azalarak 96.351,34 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,82 azalışla 96.351,34 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 797,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile inşaat, en çok gerileyen ise 1,56 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 96.750 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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