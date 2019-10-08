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Borsa günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.596,29 puan azalarak 101.396,91 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 azalışla 101.396,91 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.596,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 6,10 ile gıda içecek oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki düşüşün negatif etkisiyle 101.000 -101.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerinin Suriye'deki askeri varlığı ve Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı çelişkili açıklamaların jeopolitik risk algısını ve buna paralel piyasalardaki oynaklığı artırdığını bildirdi.

Günün ilk saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadelerinin kullanılması sonrası sınır bölgesinden gelecek haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de üretici fiyat endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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