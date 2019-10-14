Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,70 azalışla 96.357,32 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.670,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,37, holding endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,96 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de yayımlanmaya başlayacak şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini ifade eden analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

