Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 93.794,52 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.463,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,86 ile madencilik oldu.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldığı haberinin açılışta piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ifade etti.