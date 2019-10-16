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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.463,09 puan azalarak 93.794,52 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 93.794,52 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.463,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,86 ile madencilik oldu.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldığı haberinin açılışta piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruya göre de banka hisselerinde "açığa satış" yasaklandı. BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yapılamayacak.

Piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların öne çıktığı dönemlerde dünyanın hemen her piyasasında bu tür önlemlerin alındığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul yönetiminin de piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif bir şekilde adım attığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik ilişkilerin, yurt dışında ise ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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