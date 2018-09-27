Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,01 artışla 99.163,40 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın 99.768,01 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haber ve açıklamaların da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 puanın destek, 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

