FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybıyla 93.407,58 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 93.407,58 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,55 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi 94.158,57 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçse de günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde bugün açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançoları ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haber ve açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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