Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 91.150,80 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,51 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel 91.758,93 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, akşam saatlerindeki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi, pay piyasalarının sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlediğini belirterek, Fed'in karar metni ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de cari denge başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

