Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 96.960,78 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,30 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile tekstil,deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.300 puanı test eden BIST 100 endeks günün ilk yarısında 97.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD ve Avrupa'nın neredeyse tamamının kapalı olması nedeniyle piyasalarda düşük hacimli sakin bir seyrin izlendiğini bildirdi.

Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

