Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,60 artışla 103.019,81 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 609,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 103.317,88 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, bu durumun da dünya pay piyasalarının alış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden olduğunu dile getirdi.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

