Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,83 artışla 103.102,01 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 844,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, holding endeksi ise önceki kapanışın hemen altında dengelendi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Değer kaybeden döviz kurları ve bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlardan bulduğu destekle 103.206,25 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiğini belirterek, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke varlıklarının da pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Öğleden sonra döviz kurları ve tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

