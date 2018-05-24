Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,67 artışla 103.591,99 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.700,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi de yüzde 0,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,44 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 103.758,63 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 103.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının piyasalar tarafından olumlu fiyatlandığını belirterek, öğleden sonra ABD'de işsizlik başvuruları ile 2. el konut satışlarının takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

